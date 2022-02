Fachkräfte fehlen

Durch die Pandemie seien auch viele bestehende Fachkräfte für die Betriebe weggefallen. „Die Leute haben sich umschulen lassen oder haben den Beruf gewechselt“, erklärt Mirth.

Um die Lücke zu schließen hat das Land gemeinsam mit der Wirtschaftskammer auch die Fachkräfteoffensive gestartet. Hier werden Arbeitslose in einer verkürzten Lehre ausgebildet und können so direkt bei teilnehmenden Betrieben einen Job bekommen. Im Bereich Tourismus meldeten sich in Eisenstadt acht Interessenten zur viermonatigen Fachausbildung zum „qualifizierten Praktiker“ an. Fünf von ihnen machten vor Kurzem ihren Abschluss und können ab sofort als Koch und Kellner arbeiten.

Auch in der Berufsschule gehen im Tourismusbereich die Anmeldungen wieder nach oben. „In den letzten Wochen merken wir wieder einen leichten Aufwärtstrend“, sagt Johannes Fenz, Direktor der Berufsschule.