Achtung beim Feiern: "Okay, das waren jetzt K.-o.-Tropfen"

Denn während im städtischen Bereich das Thema K.-o.-Tropfen bereits seit einigen Jahren Probleme macht und dementsprechend genaue Kontrollen am Eingang der Klubs und bei Veranstaltungen zur Folge hat, ist das Thema am Land bei Weitem noch nicht so präsent.

Viele wissen gar nicht, dass sie zum Opfer wurden

Mit ein Grund, warum das Land Burgenland erst unlängst die Aktion "Behalt die K.O.ntrolle" ins Leben rief. Damit soll Bewusstsein für die Problematik geschaffen werden. Denn oft ist es auch Scham, die die Opfer von einer Anzeige abhält. Oder noch schlimmer: Manchen betroffenen Personen ist gar nicht bewusst, dass sie K.-o.-Tropfen verabreicht bekommen haben.

