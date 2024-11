Klimaschutz: Schneller als der Rest, CO₂-Netto-Null bis 2030 als Ziel

Über 120 Maßnahmen sind dafür in Planung und Umsetzung, begleitet von einem neuen Klima-Expertenbeirat unter Leitung der renommierten Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb .

Helga Kromp-Kolb, Astrid Eisenkopf und Stephan Sharma beim Medientermin in Eisenstadt.

Ein wesentlicher Pfeiler der burgenländischen Klimastrategie ist die Sensibilisierung der jungen Generation . Bereits zum vierten Mal lädt das Land Burgenland zur Jugendklimakonferenz , die am 19. November mit noch mehr Teilnehmern als im Vorjahr stattfinden wird.

Laut Burgenland Energie-Vorstand Stephan Sharma sei das Burgenland "Weltmeister in der Energiewende". Er begründet das mit folgenden Zahlen:

Mobile Klimaranger und altersgerechte Programme in Schulen sollen Klimabewusstsein von früh an fördern. "Die Jugend mitzunehmen ist essenziell", sagt Eisenkopf, denn sie sei "die Zukunft unseres Landes".

Tadten-Wallern: Innovationsprojekt mit Signalwirkung

Parallel zur Klimastrategie setzt das Burgenland in der Energiegewinnung auf eine zukunftsweisende Kombination: In Tadten-Wallern wächst seit April die größte Agri-PV-Wind-Anlage Europas. Bereits rund 210.000 Photovoltaik-Paneele sind installiert, die in den kommenden Monaten gemeinsam mit einem Windpark und auf 180 Hektar Fläche nachhaltige Energie erzeugen werden. Ein Tracker-System sorgt dafür, dass die PV-Module sich dem Sonnenstand anpassen und bis zu zehn Prozent mehr Strom erzeugen als herkömmliche Anlagen.