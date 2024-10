Burgenland als Vorreiter bei erneuerbarer Energie

Das Burgenland gilt mit Fug und Recht als Vorreiter der erneuerbaren Energie in Österreich . Dazu beigetragen haben allen voran natürlich die weithin sichtbaren Windräder im Nordburgenland , aber auch frühere Projekte wie die Ökostadt Güssing.

Wärme aus HolzSo auch in Limbach, wo in diesen Tagen das 20-jährige Jubiläum der Errichtung der Bio-Fernwärme gefeiert wurde. Genossenschaftlich organisiert, funktioniert alles bestens, sowohl auf betriebswirtschaftlicher als auch auf technischer Ebene, sagt Obmann Gottfried Strobl: „Wir haben nahezu 90 Fernwärmeabnehmer. In den vergangenen Jahren wurde das Heizwerk um einen 25.000-Liter-Pufferspeicher und eine 30-KW-Photovoltaikanlage erweitert. Seit der Gründung haben wird 50.000 Schüttraummeter Holz verheizt.

Das gesamte Holz stammt aus Limbach und der näheren Umgebung.“ Seit 2004 wurden in Limbach laut dem früheren Generalplaner Johann Karausz etwa drei Millionen Liter Heizöl eingespart, weil stattdessen regional nachwachsende Biomasse in Wärme umgewandelt wurde. Zentraler Bestandteil dabei ist ein moderner Holzhäcksler von Josef Sittsam, der mit beeindruckenden Zahlen aufwartet: Kaufpreis 850.000 Euro, dafür gibt es 800 PS, die bis zu 98 Zentimeter dicke Baumstämme in Hackgut verkleinern.