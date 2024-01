Ohne Energiespeicher platzt Traum von Energieunabhängigkeit

Bis 2030 will das Burgenland unterm Strich klima- und energieneutral sein. Das bedeutet Unabhängigkeit von Importen (fossiler) Energie und Selbstversorgung mit Sonnen- und Windstrom. Derzeit sei das Burgenland noch zu 40 Prozent von Importen abhängig, sagte Burgenland-Energie-Vorstandschef Stephan Sharma am Mittwoch in Eisenstadt.

In sechs Jahren soll der gesamte Energiebedarf von elf Terawattstunden selbstproduziert sein.