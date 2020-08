Kleine Hoffnung für Mitarbeiter der Commerzialbank

Am kommenden Mittwoch informiert die Arbeiterkammer Burgenland die Belegschaft über „Rechte und Pflichten“ und unterstützt sie bei der Anmeldung ihrer Ansprüche beim Insolvenzentgeltfonds. Um in Sachen Corona auf Nummer sicher zu gehen, gibt es zwei Beratungstermine, einen am Vormittag, den anderen am Nachmittag. Betriebsrat gab es in der Commerzialbank von Martin Pucher keinen.

Haben Commerzialbank-Mitarbeiter die Chance auf einen Job bei einer anderen Bank im Burgenland?

Andreas Haiden, Marketingchef bei Raiffeisen im Burgenland, sagt, das sei eine Frage der Qualifikation und von Fall zu Fall zu entscheiden. Die Bank Burgenland sucht hingegen offensiv nach Filial-Mitarbeitern für die Standorte in Neusiedl, Oberpullendorf und Oberwart, sowie nach Firmenkunden-Betreuern und IT-Fachleuten, berichtet Berthold Troiß von der Grawe-Bankengruppe, zu der auch die Bank Burgenland gehört.