Kinder Aug‘ in Aug‘ mit dem Lkw

Ende Jänner wurde ein neunjähriger Bub in Wien von einem Lkw erfasst und getötet. Der jüngste Vorfall ähnlicher Art ereignete sich am gestrigen Montag in Nickelsdorf: Ein 54-jähriger Fußgänger wurde von einem im Retourgang aus einer Ausfahrt kommenden Kastenwagen niedergestoßen und schwer verletzt, er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut einer aktuellen Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ) wird im Burgenland beinahe jede Woche ein Kind im Straßenverkehr verletzt: Im ersten Halbjahr des Vorjahrs waren es 24 Opfer, 2017 lag die Zahl der im Straßenverkehr verletzten Kinder bei 55. Im Jahr 2014 wurden 61 Kinder verletzt, ein Jahr darauf wurde mit 55 verletzten Kindern im Straßenverkehr der bisherige Tiefstwert in den vergangenen fünf Jahren erreicht, 2016 stieg die Zahl wieder auf 53 verletzte Kinder an. Österreichweit verunglücken jährlich 2.800 Kinder im Straßenverkehr.