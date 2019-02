Ringen um den Abbiegeassistenten beim Lkw-Sicherheitsgipfel

14 Tote bei Lkw-Unfällen

Im vergangenen Jahr verloren 14 Fußgänger und Radfahrer in Österreich ihr Leben bei Unfällen mit Lkw. Erst am Freitag kam es in Wien wieder zu einem Zusammenstoß. Eine 39-Jährige wollte mit einem Lastenrad und ihren zwei Kindern im Alter von drei und sechs Jahren an Bord den Schottenring überqueren, als auch ein 39-Jähriger mit seinem Lkw in der Schottengasse unterwegs war. Als der Lenker dann rechts in den Schottenring einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Das Schwerfahrzeug erfasste die Radlerin, das Lastenrad wurde umgestoßen. Die Familie hatte Glück im Unglück - es kam nur zu leichten Verletzungen.