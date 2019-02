Ruf nach Rechtsabbiegen bei Rot exklusiv für Radfahrer

Hinter der Novelle wittert JETZT ein Politikum. „Leider werden bei dem Thema Radfahrer und Autofahrer gegeneinander ausgespielt. Dabei sollte es hier nicht um Ideologie gehen, sondern rein um die Verkehrssicherheit“, sagt Bertram Friessnegg (JETZT) im KURIER-Gespräch.

Auch die Motivation, mit dem Rad zu fahren, sei laut Stephanie Cox größer, wenn es Privilegien für Radler gäbe: „Wir müssen uns überlegen, in was für einer Stadt wir leben wollen. Da gibt es für mich nur eine Antwort: in einer sauberen Stadt. Um das zu erreichen, ist es eine unserer Aufgaben, den Menschen Lust aufs Radfahren zu machen und dementsprechende Angebote zu schaffen.“