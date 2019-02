Vater des neunjähirgen Unfallopfers fordert Lkw-Nachrüstung

„Unser größtes Glück ist uns genommen worden. Unser geliebter Sohn ist auf dem Schulweg von einem abbiegenden Lkw überfahren worden. Er durfte nur neun Jahre leben. Vielleicht erspart diese Initiative anderen Menschen die Verzweiflung, die wir fühlen.“

Mit diesen bewegenden Worten wandte sich der Vater eines in der Vorwoche bei einem Lkw-Unfall getöteten Neunjährigen am Dienstag via Twitter an die Öffentlichkeit. Er rief dazu auf, eine Petition für verpflichtende Abbiegeassistenten bei Lkw zu unterschreiben. Der Bub war beim Überqueren der Straße auf einem Zebrastreifen von dem Lkw erfasst worden. Insgesamt verloren im Vorjahr 14 Fußgänger und Radfahrer bei Unfällen mit Lkw ihr Leben. Nach einem Tag hatte die Initiative die etwa von der Radlobby, vom Verkehrsclub Österreich und der TU Wien begrüßt wird, bereits knapp 3000 Unterstützer. Nun soll sich Verkehrsminister Norbert Hofer ( FPÖ) mit dem Thema beschäftigen – zumindest, wenn es nach den Initiatoren geht.

Der tote Winkel macht die Situation zwischen Lastwagen und anderen Verkehrsteilnehmern so gefährlich. Abhilfe schaffen können Kamera-Systeme, die den toten Winkel abdecken. Die EU schreibt diese verpflichtend erst ab 2024 vor. Die Nachrüstung alter Lkw ist dabei aber nicht vorgesehen.