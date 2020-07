Kellerstöckl wird Arbeitsplatz und Ort für eine Auszeit

„Auszeit“ heißt das neueste Projekt von pro mente Burgenland. Der Verein betreut psychisch kranke Menschen in Mattersburg, Lackenbach und Kohfidisch. Nun wurde eine neue Dependance gekauft, und zwar am Csaterberg. Nur wenige Kilometer von Kohfidisch entfernt, steht das Kellerstöckl des Vereins. „Dieses Kellerstöckl ohne Wasser und Strom am Rand des Csaterbergs hat auch eine Symbolik für unsere Bewohner, die oft am Rand der Gesellschaft stehen“, sagt Eva Blagusz, Obfrau und Geschäftsführerin von pro mente Burgenland.