Südburgenland: Literatur erwandern am Csaterberg

Nicht nur die Landschaft können Spaziergänger und Wanderer am Csaterberg in der Gemeinde Kohfidisch genießen – hier befindet sich auch ein in der Region einzigartiger Literaturweg, der die Vielseitigkeit der zeitgenössischen burgenländischen Literatur beweist. Ausgehend vom Gasthof zum Weinberg führen zwei Routen zu insgesamt 31 literarischen Stationen am Klein- und Hochcsater. Eine mit 1 bis 3 Kilometer Länge und 65 bis 75 Minuten Gehzeit, eine zweite mit 2 bis 4,5 Kilometern sowie die Gesamtrunde mit einer Gehzeit von rund 3 Stunden.