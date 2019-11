Hilfe für das Seelenheil der Burgenländer

In der Kinder- und Jugendpsychiatrie gebe es eine Facharztmangel hört man.

Es wurde immer wieder aufgrund von bewussten Falschmeldungen in Medien berichtet, dass es im Burgenland zu wenig Kinder- und Jugendpsychiater gibt. Wir haben aber mit deutlichem Abstand mehr Kinder- und Jugendpsychiater im ambulanten Bereich als irgendwo sonst in Österreich.

Was sind die größten Herausforderungen im ländlichen Bereich?

Die größeren Distanzen vor allem im Süden und die Anfahrtszeiten. Das erfordert natürlich mehr Ressourcen als im städtischen Bereich. Und es ist am Land schwieriger, bestimmte Berufsgruppen, wie Ärzte, zu rekrutieren. Trotz allem funktioniert es gut, weil wir ein guter Dienstgeber sind und das Betriebsklima ein gutes ist.

Sind psychiatrische Erkrankungen ein Tabuthema?

Ich bin seit fast 40 Jahren in dem Beruf tätig. Ich kann aus eigener Anschauung sagen, dass sich im Bewusstsein der Menschen seither etwas geändert hat. Die wohnortnahe Betreuung psychisch Erkrankter etwa durch pro mente erfolgt auch in kleinen Ortschaften gut. Es gibt da im Ort große Akzeptanz.

Was wird das Ziel für die kommenden Jahre sein?

Wichtig ist, dass die Zusammenarbeit etwa mit pro mente, Caritas oder Palliativeinrichtungen gut funktioniert. In einigen Bereichen wird es aufgrund der Demografie besondere Herausforderungen geben. Die Zahl der Demenzerkrankungen wird steigen. Ein Ziel liegt auch in der Transitionspsychiatrie. Die Übergangszone von der Betreuung vom Kind zum Erwachsenen muss ausgebaut werden.