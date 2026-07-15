Brand im Keller: Großeinsatz in Wimpassing

In Wimpassing an der Leitha wurden am Dienstag gegen 12:30 Uhr die Feuerwehren Wimpassing und Wampersdorf zu einem Kellerbrand alarmiert. Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war eine starke Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss wahrnehmbar, zudem bestätigte sich ein Brand im Kellerbereich. Personen befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Kellergeschoss.

Aufgrund der Lage wurden die Feuerwehr Hornstein mit weiteren Atemschutzgeräteträgern sowie die Feuerwehr Eisenstadt mit dem Körperschutzfahrzeug nachalarmiert. Insgesamt standen fünf Atemschutztrupps bei der Brandbekämpfung im Einsatz. Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden. Anschließend wurde das Kellergeschoss mittels Druckbelüfter entraucht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO EU/Rene Fasching Kellerbrand in Wimpassing: Fünf Atemschutztrupps waren im Einsatz, der Brand wurde rasch gelöscht. Die Ursache wird noch ermittelt.

Im Zuge der Nachkontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich die Ziegeldecke im Bereich des Brandraumes nach unten gewölbt hatte. Um jegliches Risiko für die eingesetzten Feuerwehrmitglieder auszuschließen, ordnete der Einsatzleiter umgehend das Abstützen der Decke an. Aus dem betroffenen Kellerbereich wurden brennende beziehungsweise bereits beschädigte Gegenstände ins Freie gebracht und dort vollständig abgelöscht, um versteckte Glutnester auszuschließen.

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