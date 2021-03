Keller unter Wasser: "Wir müssen jetzt in diesem Loch leben"

„Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten“, sagt Marija Muncan und blickt verzweifelt auf ihr Haus in Parndorf im Bezirk Neusiedl am See. Denn aus dem Traum vom Eigenheim im Grünen ist für die dreifache Mutter mittlerweile ein wahrer Albtraum geworden. Rund um das im Jahr 2008 errichtete Haus zieht sich ein tiefer Graben. „Seit November müssen wir jetzt in diesem Loch leben“, erzählt sie.

Schuld an der Misere sei ein undichter Teich auf dem Nachbargrundstück, behauptet Muncan. „Es gab hier seit 2008 nie Probleme. Aber im Herbst 2020 hatten wir auf einmal Wasser im Keller“, erinnert sie sich. Zunächst dachte die Familie an einen Schaden an einer Leitung im Haus. Doch zu Hilfe gerufene Handwerker konnten keine undichten Stellen finden. Mittlerweile hat ein Sachverständiger die Ursache festgestellt – es ist ein undichter Teich am Nachbargrundstück, wo sich auch eine Moschee befindet.

Möglich wurde die Feststellung, weil das Teichwasser damals noch mit Zustimmung des Moschee-Vereins UIKZ mit Uranin (ein biologisch unbedenklicher Stoff, Anm.) angereichert wurde. Dieser Stoff kann farblich (gelblich-grün) und chemisch nachgewiesen werden. Wenige Tage später landete genau dieses verfärbte Wasser bei den Muncans.