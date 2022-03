Keine leichte Kost für Wirte

Auch bei Matthias Mirth, der im südburgenländischen Elterndorf den Kirchenwirt und die Hoch-Zeitschenke betreibt, werden für Mai schon Tische für Familienfeste reserviert. Der Trend gehe aber auch bei ihm in Richtung kleinerer Feiern. „Die Hochzeiten mit 100, 150 Gästen, die werden nicht mehr gebucht. Jetzt werden etwa 20 Gäste geladen“, sagt Mirth. Und auch Familienfeiern wie Erstkommunion oder Firmung werde nur mehr im engsten Kreis zelebriert. Die burgenländische Tradition des Totenmahls, auch Leichenschmaus genannt, sei durch die Pandemie fast ganz weggebrochen, sagt der Wirt. In seiner Sparte werde es jedenfalls immer schwieriger, wirtschaftlich zu überleben. Hohe Energiepreise und Personalmangel würden das Problem mit den hohen Infektionszahlen zusätzlich verschärfen.

„Derzeit ist noch alles sehr verhalten“, beschreibt Franz Perner, Geschäftsführer der Sparte Freizeit- und Tourismus in der Wirtschaftskammer Burgenland, die aktuelle Lage in der pannonischen Gastronomie. Die Nachfrage nach den Take-away-Services in den Lokalen sei nach wie vor groß. Zu ungewiss und unklar seien den Kunden auch die Regelungen in der Gastronomie. Lediglich im hochpreisigen Segment, der Spitzengastronomie, sei die Frequenz eine höhere. Das klassische Wirtshaus hingegen kämpfe ums Überleben. In nächster Zeit, so befürchtet Perner, dürfte es einige „Bereinigungen“ in der Gastro geben. Aufgrund der gestiegenen Energiepreise und des Personalmangels werde es in Zukunft vor allem Familienbetriebe geben.