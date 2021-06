Neue Lokale im Burgenland: Durchstarten am Ende der Durststrecke

Nahe der Landeshauptstadt haben zwei Weingüter die pandemiebedingte Pause in ihren hauseigenen Heurigen für Renovierungen und Ausbauarbeiten genützt. Am Weingut Lichtscheidl in St. Georgen gibt es ab 1. Juli Urlaub am Bauernhof in fünf neuen Gästezimmern.

Expansionspläne

Ähnliche Expansionspläne wurden im „Winzerschlössl“ in Kleinhöflein geschmiedet. Hier kann man sich künftig in die luxuriösen, 90 Quadratmeter großen „Weinapartments“ einmieten. Winzerschlössl-Chef Kurt Kaiser glaubt an eine starke Tourismus-Saison 2021: „Unser weinaffines Zielpublikum schätzt den persönlichen Bezug zum Winzer. Wir bieten Grillabende, Picknicks und Wanderungen an“

