Kein Datum für Baustart von Schlumberger in Müllendorf

Erst kamen Anrainerbeschwerden dazwischen, dann Corona – und jetzt der Krieg in der Ukraine. Der Baustart für das neue Produktionswerk des Sektherstellers Schlumberger in Müllendorf bleibt in der Schwebe.

Hatte es Ende des Vorjahres (noch vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine) vonseiten der Betriebsansiedelungsagentur des Landes (WiBUG) geheißen, „im ersten Halbjahr 2022“ sollte es so weit sein, gibt man sich bei Schlumberger aktuell zurückhaltend.