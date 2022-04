Burgenlands Bau, Handel und Gastronomie suchen händeringend Personal

Insgesamt 127.000 Vermittlungsvorschläge für offene Stellen hat das AMS im Vorjahr für die Kundinnen und Kunden ausgegeben – um 23 Prozent mehr als 2020. Die Stabilisierung des Arbeitsmarktes war allerdings nicht kostenlos: So gab das AMS im Vorjahr u. a. für Qualifizierungsmaßnahmen, Kurzarbeit, Beratungen und Lohnkostenzuschüsse 137 Millionen Euro aus.

Auch das Jahr 2022 habe aus Sicht des AMS „sensationell“ begonnen. Mit Ende März waren 7.633 Menschen auf Jobsuche, um 26 Prozent weniger als im März des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote, die auf 6,3 Prozent geschätzt wird, war zuletzt 1981 so niedrig gewesen.

Der Trend hält derzeit an. Aktuell gibt es (im Vergleich zum Vorjahr) ein Plus von 87 Prozent bei den offenen Stellen. Vor allem in den „großen“ Branchen werde Personal gesucht, sagt Sengstbratl. In der Baubranche sind 450 Stellen offen, 410 sind es in der Gastronomie bzw. der Beherbergung und 344 im Handel. Vor allem in der Gastro werden händeringend Arbeitskräfte gesucht – da gab es 2021 lediglich 50 offenen Stellen. Einer der Gründe für die Entwicklung sei etwa die hohe Fluktuation und der Umstand, dass weniger Personal nachkomme.