Kein Antritt zur Matura: Schüler kritisieren HTL-Lehrer

Schulwechsel ist nicht möglich

Besonders problematisch ist das deshalb, weil die Ausbildung zum Flugtechniker an der HTL Eisenstadt die einzige in Österreich ist, was einen Schulwechsel unmöglich macht. Grundsätzlich sei der Unterricht an der HTL Eisenstadt gut, sagt der Klassensprecher. Einige Lehrer seien zwar fachlich top, hätten aber pädagogische Defizite und mangelnde Empathie. „Da wurden schon mal Schüler wegen eines kleinen Fehlers eine ganze Stunde lang vom Lehrer vorgeführt. Auch die Notenvergabe ist interessant, weil wir teilweise nicht wussten, welche Tests in die Bewertung einfließen und welche nicht.“