Justizanstalt Eisenstadt: Häftling setzte Zelle in Brand

Ein Aufsehen erregender Brand hat sich am Donnerstag gegen Mittag in der Justizanstalt Eisenstadt ereignet. Laut Polizei soll ein 37-jähriger Häftling in einer Zelle Feuer gelegt haben. Der gebürtige Marokkaner sei laut einem Polizeisprecher kurz vor der Abschiebung gestanden.

Polizeibeamte brachten den Häftling aus dem Gefahrenbereich und löschten das Feuer. Vier Polizisten sowie der Häftling wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus Eisenstadt eingeliefert.