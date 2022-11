Die Rettungshubschrauber im Burgenland bleiben gelb

Zur Erinnerung: Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) hatte den Zuschlag des Landes an die Flugrettung Knaus im August aufgrund eines Formalfehlers aufgehoben. Anstatt den Auftrag an den zweitplatzierten ÖAMTC weiterzureichen, wollte das Land das Vergabeverfahren wiederholen. Doch das LVwG erklärte die Neuausschreibung für unzulässig.

Der Anwalt Claus Casati wurde vom Land beauftragt, eine Handlungsempfehlung abzugeben. Nachdem diese nun vorliegt, wurde entschieden, dass doch der ÖAMTC zum Zug kommen soll. Der Christophorus 16 bleibt voraussichtlich also auch über das Jahr 2026 hinaus in Oberwart stationiert, ein geplanter zweiter Stützpunkt im Bezirk Neusiedl am See soll ebenfalls vom ÖAMTC betrieben werden.

Gespräch in den nächsten Tagen

In der Stellungnahme des Landes heißt es: "Neben der Weiterführung der Flugrettung in der Region Süd ab 2026, soll die im Regierungsprogramm fixierte Versorgung des Nordburgenlandes mit einem in der Region stationierten Notarzthubschrauber ohne unnötigen Zeitverlust umgesetzt werden. Daher wird es in den nächsten Tagen ein Gespräch mit dem Christophorus Flugrettungsverein geben, um die weiteren Schritte festzulegen."