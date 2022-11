Jede Menge Wind um Burgenlands Abgabe für erneuerbare Energie

Mayer betont in seinem Gutachten aber, die Novelle sei in Wahrheit „auf eine Abschöpfung der Übergewinne“ gerichtet. Sie widerspreche dem Ziel, erneuerbare Energien auszubauen - und damit dem EU-Recht.

Reaktion des Landes

Aus Dorners Büro hieß es dazu, dass bei der Abgabe, die nun erhöht werden soll, von Anfang an gesetzlich festgelegt gewesen sei, dass sie sich an den Energiepreisen und damit am Ertrag orientiere. Bei der Einführung im Vorjahr sei sie dem Bund vorgelegt und von diesem nicht beeinsprucht worden.

Da sich der Maximalbetrag und nicht die Bemessungsgrundlage ändere, gehe man davon aus, dass der Bund auch weiterhin keine Einwände haben werde. Der genaue Betrag werde per Verordnung festgelegt, wodurch flexibel auf Preisänderungen reagiert werden könne. Eine mögliche Verfassungsklage sehe man „sehr gelassen“, hieß es in der schriftlichen Stellungnahme.

Interessensvertreter warnen vor Folgen

Die IG Windkraft, die das Gutachten gemeinsam mit der Interessensvertretung der Photovoltaik- und Speicherindustrie PV Austria in Auftrag gegeben hat, betonte in einer Aussendung, die Anhebung der Abgabe verhindere in Zeiten der Energie- und Klimakrise den Erneuerbaren-Ausbau und sei verfassungswidrig. „Wenn diese Abgabe so kommt, werden Investitionen in weitere Wind- und PV-Anlagen im Burgenland dramatisch einbrechen“, meinte Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft.

Die höheren Abgaben würden „de facto einer Abschöpfung bis zu 100 Prozent der gesamten Gewinne gleichkommen“, ergänzte Vera Immitzer, Geschäftsführerin von PV Austria. Eine Abschöpfung von „Übererlösen“ sei zudem auf Landesebene rechtlich gar nicht möglich.

Scharfe Kritik kam auch vom Dachverband Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ). Leistbare und klimataugliche Energieträger würden durch die Abgabenerhöhung benachteiligt. Erzeuger erneuerbarer Energien würden damit parallel zur Abschöpfung von Überschusserlösen auf Bundesebene doppelt belastet, hieß es in einer Aussendung. Auch die Energiepreise könnten dadurch weiter steigen.