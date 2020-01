Jubel, Enttäuschung, Ernüchterung: Wahltag in den Parteizentralen

FPÖ-Büroleiter Thomas Grandits führte das schlechte Ergebnis vor allem auf die Bundesthemen, also „ Ibiza und Spesenskandal“, zurück. Auch in der Steiermark und in Vorarlberg hätten die Freiheitlichen zuletzt bei Wahlen verloren.

Nach der ersten Hochrechnung zogen sich die Parteigranden ins Hinterzimmer zurück, um zu beraten. Landeshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz will nach dieser Niederlage keine Konsequenzen ziehen. „Ich habe keinen Fehler gesehen, die Gesamtsituation hat der FPÖ dieses Mal einfach nicht in die Hände gespielt“, sagte Tschürtz. Positiv sieht er, dass ÖVP und Grüne nicht viel dazu gewonnen haben. Gefeiert werde trotzdem noch, sagte Tschürtz am Sonntagnachmittag. Nämlich das bisher drittbeste Ergebnis für die FPÖ im Burgenland.