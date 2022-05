„Jobgarantie“ für hundert neue Lehrer pro Jahr

Seit Jahren predigen Bildungsexperten die steigende Bedeutung der MINT-Fächer, also die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Dementsprechend einfach ist es auch, als Lehrer in diesen Disziplinen einen Job zu bekommen. Laut Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz ist der Bedarf hoch. Wer eine Anstellung in diesen Fächern möchte, bekomme sie sofort.

Tatsächlich gibt es im Vergleich auch relativ wenige Lehrerinnen und Lehrer, die sich für eine MINT-Ausbildung interessieren. Der Bedarf an neuen Lehrkräften ist aber nicht nur in diesem Bereich hoch. Durchschnittlich gehen nämlich im Burgenland Jahr für Jahr rund hundert Lehrer in Pension oder Karenz. Diese Stellen müssen dann natürlich nachbesetzt werden.