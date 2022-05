Jennersdorfs Stadthistoriker ist der Geschichte auf der Spur

Sein größter Traum wäre aber ein Museum in Jennersdorf, das die Geschichte des Bezirks bis ins slowenische Murska Sobota erzählt. Also weg von Ländergrenzen, hin zur Regionalisierung von früher. Denn am heutigen Leben im südlichsten Bezirksvorort stört ihn vor allem, dass die Innenstadt längst nicht mehr so belebt sei, wie früher: „Da gab es durch die vielen Betriebe und Bauern ein Leben. Heute ist die Innenstadt fast tot. Mir fehlt hier einfach das Kleinstrukturierte. Das Leben war hier früher einfach unkomplizierter. Ich war praktisch in jedem Haus daheim, weil es überall Kinder zum Spielen gab.“

Und Tamweber zeigt lachend seine spitzbübische Seite: „Wir hatten Gott sei Dank kein Handy, also konnte man uns nie ausfindig machen.“