Industrie und Lehrlinge gemeinsam beim Recruiting Day

Absolventen

Grundsätzlich sei die Vermittlungsquote von Absolventen von Jugend am Werk gut. „Wir machen eineinhalb bis zwei Jahre nach der Ausbildung immer Umfragen mit den Lehrlingen“, sagt Preinsperger. Gut zwei Drittel der Absolventen seien in der Metallbranche tätig. „Zwei Drittel von den berufstätigen haben ihren Arbeitsplatz im Burgenland, was auch erfreulich ist“, meint Preinsperger.

Laut AMS-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl seien heuer rund 460 Jugendliche in überbetrieblichen Lehrgängen in Ausbildung. „Heuer haben wir fast 100 Jugendliche mehr, als im Vorjahr“, meint Sengstbratl. Grund ist die angespannte Situation am Arbeitsmarkt wegen der Corona-Krise. Deshalb hat das AMS für die kommenden beiden Jahre ein zusätzliches Budget von 15 Millionen Euro für die Aus- und Weiterbildung zur Verfügung gestellt bekommen.

Roland Pittner