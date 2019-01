Lehrlinge sind im Burgenland Mangelware

Drei Lehrlinge nimmt die Schittl GmbH in Deutsch Kaltenbrunn im Bezirk Jennersdorf pro Jahr. Heuer gab es nur eine Bewerbung und der „war nicht der Richtige“, sagt Geschäftsführer Roman Gradwohl. 57 Mitarbeiter beschäftigt das Metall-Unternehmen, das vor allem in der Lohnfertigung für den Maschinenbau tätig ist. Schon in den vergangenen Jahren wurde es schwieriger Lehrlinge zu finden. „Das Rohmaterial, das wir veredeln könnten, fehlt“, sagt Gradwohl. Die Konkurrenz wird größer, „die Schulen tun alles, damit kaum Lehrlinge überbleiben“, meint Gradwohl. Auch große Firmen in der Steiermark locken Lehrlinge mit einem gratis Führerschein oder einem iPhone, meint der Geschäftsführer: „So etwas können wir uns nicht leisten.“

Die Firma Schittl steht nicht alleine da. „Österreichweit klagen 82 Prozent aller Unternehmer über Facharbeitermangel“, sagt Burgenlands Wirtschaftskammer Präsident Peter Nemeth.