Burgenland: Immer mehr Lehrlinge scheitern an Abschlussprüfung

Und Lehner meint: „Dass sich 30 Prozent umorientieren wollen, liegt unter anderem daran, dass die Entscheidung für einen Lehrberuf in Österreich sehr früh getroffen werden muss.“ Die WK unterstütze daher bei der Berufsorientierung, etwa durch Talente-Checks, Workshops an Schulen oder Großveranstaltungen wie die „Euro-skills“. Zusätzlich werde bei den Lehrlingscastings in allen Bezirken auf einen Branchenmix geachtet.

Helene Sengstbratl, Chefin des Arbeitsmarktservice Burgenland, sieht „Verbesserungspotenzial auf beiden Seiten“, betont aber: „Wir brauchen dringend Lehrbetriebe, mir ist daher lieber, mit vielleicht nicht immer optimaler Ausbildung weiter zu arbeiten, als die Betriebe zu demotivieren.“