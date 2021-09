In elf Gemeinden auf den Spuren jüdischen Lebens

Neue Erkenntnisse in Lockenhaus

Auch heute gibt es immer wieder neue Erkenntnisse, was die einstigen Bewohner der jüdischen Gemeinde betrifft. So hat ein Team um Ruth Patzelt aus Lockenhaus in akribischer Recherchearbeit herausgefunden, dass die jüdische Gemischtwarenhändlerin Hermine Hacker aus Lockenhaus im Oktober 1941 von Wien ins Ghetto nach Litzmannstadt (Lodz) in Polen deportiert worden war. Über das Schicksal von Hermine Hacker sowie weitere neue Erkenntnisse ist ab Sonntag mehr auf der Homepage

www.shalom-lockenhaus.at zu lesen.

Zudem führen Ruth Patzelt und Denise Steiger ab 11 Uhr durch die jüdische Geschichte von Lockenhaus. Treffpunkt ist vor dem Mahnmal auf dem Hauptplatz.

Veranstaltungs-Orte

In Eisenstadt steht unter dem Motto „Kriminelle Energie“ im Österreichischen Jüdischen Museum eine Lesung und ein Gespräch mit dem Universitätsprofessor und Krimiautor Gerhard Langer am Programm. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr.

Im Schloss Kittsee wird das Buch „Über den dunklen Fluss“, das heuer im lex liszt 12 Verlag erscheint, vorgestellt. Agnieszka Jankowska hat den Roman „Across the dark river“ von Peter de Mendelssohn ins Deutsche übersetzt. Der Roman setzt sich mit der Vertreibung der Jüdinnen und Juden von Pama und Kittsee auseinander. Beginn der Veranstaltung ist um 17 Uhr.

In Gattendorf spricht Klaus Derks über die Geschichte der ehemaligen jüdischen Gemeinde. Bei Schönwetter findet die Veranstaltung ab 17 Uhr vor dem Feuerwehrhaus statt, bei Schlechtwetter im Feuerwehrhaus.

In Frauenkirchen führt ab 19 Uhr Herbert Brettl durch die ehemalige jüdische Gemeinde von Frauenkirchen. Treffpunkt für den geführten Rundgang ist vor der Basilika.

In Mattersburg wird der Initiator des Mahnmals zur Erinnerung an die ehemalige jüdische Gemeinde von Mattersburg, Michael Feyer, Besucher ab 14 Uhr durch Mattersburg begleiten. Treffpunkt für diesen Rundgang ist vor dem Mahnmal am Brunnenplatz.