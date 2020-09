In der Praxis stößt Ungarns Verordnung an die Grenze - noch

Wirtschaftskammer trifft Vorbereitungen

Ganz so entspannt gibt man sich in der Wirtschaftskammer nicht. „Es gibt viele Fragezeichen, die uns Sorgen bereiten“, sagt Franz Perner, Geschäftsführer der Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Burgenland am Dienstag. Man wisse noch nicht, wie die Verordnungen an der Grenze gehandhabt würden und wie die Rückreisen der ungarischen Arbeitskräfte funktioniere. Das werde man erst in den kommenden Tagen beantworten können. Falls es zu Problemen komme, würden bereits Vorbereitungen laufen, damit die ungarischen Arbeitnehmer in Österreich nächtigen können.

Demonstrationen in Ungarn

In Ungarn gibt es zumindest in Grenznähe indes wenig Verständnis für die verschärften Einreisebestimmungen, die aus Sicht der Pendler nur eine Erschwernis auf ihrem Arbeitsweg darstellen. In diversen Gruppen auf sozialen Medien wie Facebook wird bereits Stimmung gegen die Einreisebestimmungen und die Corona-Maßnahmen der ungarischen Regierung gemacht: In Sopron wird am Donnerstag und Samstag demonstriert.

Ärger in Deutschkreutz

Der Listen-Bürgermeister der ungarischen Grenzgemeinde Deutschkreutz, Manfred Kölly, ist über die Grenzschließung des Nachbarlandes verärgert. Stau habe es am Grenzübergang in „seiner“ Gemeinde zwar nicht gegeben, sagt Kölly am Dienstagmittag zum KURIER. „Aber ich verstehe nicht, dass die Ungarn bei uns einreisen dürfen und wir nicht über Ungarn fahren dürfen. Das Virus macht ja nicht an der Grenze Halt.“ Es gebe etliche Deutschkreutzer, die täglich zu ihrem Arbeitsplatz nach Eisenstadt oder Wien pendeln. Sie können jetzt nicht wie gewohnt über Ungarn fahren. „Die Pendler müssen jetzt etwa für den Weg nach Eisenstadt hin und retour täglich 50 Kilometer länger im Auto sitzen und über die S31 fahren, wo es noch dazu eine Baustelle gibt“, sagt Kölly.