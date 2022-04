Im Süden der Freistadt Eisenstadt soll bald Südsee-Flair herrschen

Die Himmelsrichtung stimmt schon mal: Am südlichen Rand der Landeshauptstadt soll in den kommenden Monaten ein Platz mit Urlaubsflair entstehen. Patrick Geisberger, der seit einiger Zeit in Eisenstadt das G-Paradise betreibt, plant mit Partnern eine Beach Lounge & Bar mit dem klingenden Namen „Skyfall“ – frei nach James Bond.

Neben viel Sand und Holz soll es auch Appartements mit Frühstück für die Gäste geben. Die Idee: Jüngere Leute, die Eisenstadt besuchen, sollen den Tag chillig ausklingen lassen – die Beach Lounge soll ab 15.30 Uhr geöffnet sein – und danach vor Ort übernachten können.

Mit dem Magistrat seien zwar noch einige baubehördliche Fragen zu klären, aber der umtriebige Jungunternehmer ist guten Mutes, dass er sein neues Lokal schon im heurigen Juni eröffnen kann. Hinter dem Projekt stehe die Seven GmbH, ein siebenstelliger Betrag soll investiert werden, die Geschäfte wird Geisberger führen.