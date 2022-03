Eduard Nicka: „Flüchtlingskind“ und Freund der Auswanderer

Am 21. April hat Eduard Nicka in einem Entbindungsheim in Öblarn das Licht der Welt erblickt. Es waren triste Verhältnisse, in die er geboren wurde. Weil das Essen schon mit drei Kindern sehr knapp war, hatte Nickas spätere Lieblingsgroßmutter ihrer Tochter sogar dazu geraten, den neugeborenen Sohn einfach zurückzulassen. „Sie hat gesagt: ‚Hast eh schon drei, jetzt hast den auch noch gebraucht? Lass ihn da, wird ihn schon wer finden, der ihm was zu essen gibt.‘ Das hat sie mir später unter Tränen erzählt“, erinnert sich der bald 77-Jährige.

Eine neue Chance

Aber der kleine Eduard durfte bleiben und irgendwie hat es die Familie doch geschafft, sich durch die harten Wochen nach dem Kriegsende zu kämpfen. „Wir waren sechs Monate oben. Dann hat es geheißen, die Russen haben sich beruhigt“, erzählt Nicka. Der Bauernhof im Südburgenland war zwar von den russischen Besatzern leer geräumt, aber immerhin stand er noch. Die Familie bekam eine neue Chance.