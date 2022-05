Im Burgenland: Blau und Türkis machen gemeinsame Sache gegen Rot

Seit gestern ist nicht mehr ausgeschlossen, dass mit Amingers Abgang auch die jahrzehntelange Ära roter Dominanz in der Grenzgemeinde endet. Denn FPÖ und ÖVP treten bei der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl mit der Liste „Gemeinsam für Loipersbach“ an. Spitzenkandidatin der blau-schwarz-türkisen Liste ist FPÖ-Gemeinderätin Sabrina Neusteurer, Referentin im blauen Landtagsklub. Dahinter kandidiert ÖVP-Gemeindevorstand und Gemeindearbeiter Roland Holndonner. Die Blauen sind in der Poleposition, weil sie aktuell fünf Gemeinderäte stellen, die ÖVP vier (die SPÖ hat zehn und damit die absolute Mehrheit).

FPÖ und ÖVP besetzen die Listenplätze abwechselnd, scheinen als Parteien auf dem Wahlzettel aber nicht mehr auf. Die SPÖ schickt im 1.200-Einwohner-Ort im Bezirk Mattersburg Gemeinderat Rainer Schneeberger ins Rennen. Dass er darauf verzichtet hat, sich einige Monate vor dem Oktober-Urnengang im Gemeinderat von der SPÖ-Mehrheit wählen zu lassen, um bis zum Herbst einen Amtsbonus zu erwerben, könnte Schneeberger auf den Kopf fallen.