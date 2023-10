Illegale Einreisen im Burgenland um die Hälfte gesunken

Die ständigen Meldungen über Unfälle mit Schlepperfahrzeugen mit verletzten Personen lassen einen massiven Anstieg der Migrationszahlen vermuten. Der jüngste ereignete sich am Samstagnachmittag im oö. Innerschwand: Zwei Kleinkinder wurden beim Unfall eines Schlepperfahrzeuges nach einer Flucht auf der Westautobahn verletzt.

Dem ist aber nicht so, wie die Polizei am Wochenende in einer Presseaussendung verlautbarte. Im Burgenland verzeichnet man einen überdurchschnittlichen Rückgang der illegalen Einreisen im Vergleich zum Vorjahr. In der Woche von 9. bis 15. Oktober gab es einen Rückgang um 46 Prozent, eine Woche zuvor um 55 Prozent. In konkreten Zahlen sind das zwischen 1.500 und 2.000 Aufgriffe im Burgenland pro Woche.

