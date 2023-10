Zwei Kleinkinder bei Flucht von Schlepperfahrzeug verletzt

Zwei Kleinkinder sind am Samstagnachmittag auf der Flucht eines Schleppers vor der Polizei in Innerschwand (Bezirk Vöcklabruck) verletzt worden. Die beiden Minderjährigen waren gemeinsam mit weiteren Personen in einem Auto mit dem 30-Jährigen am Steuer. Auf der Westautobahn (A1) in Fahrtrichtung Salzburg wollte ihn die Polizei wegen einer Geschwindigkeitsübertretung aufhalten. Er stieg weiter aufs Gas und verlor später die Kontrolle über den Wagen, berichtete die Polizei.

Der 30-Jährige aus Aserbaidschan versuchte über einen wegen einer Baustelle abgesperrten Bereich der Autobahn zu entkommen. Mit hoher Geschwindigkeit raste er über eine zum Teil geschotterte Fahrbahn. Dadurch kam der Wagen ins Schleudern und prallte gegen eine Absicherung.