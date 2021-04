Ideen für ein gepflegtes „Äußeres“

Gefragt: Foto beim Müllsammeln

Wer von sich beim Müllsammeln ein Foto macht oder ein Video dreht, kann zudem an einem Gewinnspiel teilnehmen.

„Sporteln und gleichzeitig unserer Umwelt etwas Gutes tun – die Plogging-Challenge verbindet ein abwechslungsreiches Work-out und hilft uns dabei, unser Burgenland sauber zu halten“, betont Landeshauptmann-Stellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ), die selbst in Donnerskirchen (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) im Einsatz ist. Unterstützt wird Aktion unter anderen vom Land, Gesundheitskasse und Müllverband (BMV).

Wie viele Gemeinden heuer an der etwas anderen Flurreinigung teilnehmen, sei kaum zu eruieren, sagt BMV-Geschäftsführer Johann Janisch. „In guten Jahren haben sich bis zu 140 Gemeinden im Land beteiligt.“

Auch mehr Restmüll

Auch wenn die aktuellen Müll-Daten noch nicht auf dem Tisch liegen: Was generell zu bemerken sei, ist der Anstieg an Siedlungsabfällen (Restmüll). 2019 musste der BMV rund 35.700 Tonnen Restmüll entsorgen. Im Vorjahr dürfte es etwas mehr gewesen sein. Auch die Menge an Verpackungsmaterial sowie Einwegverpackungen – wie Weinflaschen – habe deutlich zugenommen.