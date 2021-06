Eisenfürsten

Die Region ist schon seit rund 8.000 Jahren besiedelt, wie Belege zeigen. Die Gemeinden Burg, Hannersdorf und Schandorf lagen verkehrsgünstig an der Bernsteinstraße, einer der wichtigsten Handelsverbindungen in der Eisenzeit. Am nahen Eisenberg, wo heute nur mehr Wein an-, statt Erz abgebaut wird, wurde der Rohstoff für Werkzeug, Schmuck und Waffen gehoben. Der Handel mit Kupfer, Eisenerz und Malachit florierte. In der Gemeinde Burg erforschten die Archäologen im Rahmen des Projekts bereits im Vorjahr die Überreste einer Festung. Ihren Reichtum stellten die Eisenfürsten aber auch in den riesigen Grabbauten in Schandorf zur Schau.

Sieben Wochen lang gruben Archäologen ein 15 Meter hohes und intaktes Hügelgrab auf. Unter der Projektleitung des Tourismusverbandes Region Oberwart und des Landesmuseum Burgenland in Zusammenarbeit mit dem Bundesdenkmalamt, der Gemeinde Schandorf und dem Grundstückseigentümer, der Diözese Eisenstadt, wurde der Grabhügel zur Gänze abgetragen. Das Erdreich samt Funde wurde katalogisiert und in eine Halle in Schandorf gebracht, wo Archäologen nun weitere Untersuchungen durchführen.

Aufbau

Der bis heute ungestört gebliebene Aufbau des 15 Meter großen Grabhügels konnte schichtweise nachvollzogen werden: In der Mitte des Hügels entdeckte das Grabungsteam eine rund drei mal drei Meter große und mit Bruchsteinen eingefasste Grablege in der eine hochgestellte Person des Hofstaates der eisenzeitlichen, fürstlichen Festung von Burg bestattet wurde. Die Grabbeigaben einer Fibel, mehrerer Prunkgefäße und insbesondere einer auf dem Scheiterhaufen geopferten Kinderleiche, die mit einem reich mit Metallzierrat bestickten Totentuch bedeckt der verstorbenen Person ins Jenseits folgen musste, weisen auf eine gesellschaftlich hochstehende Person hin, heißt es von den Archäologen.