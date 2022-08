Generationsübergreifendes Arbeiten – das hat sich das Stegersbacher Hotel Larimar zuletzt auf die Fahnen geheftet. Dazu wurden Seniorinnen und Senioren angestellt, die Aushilfsjobs rund um das Gelände erledigen.

Laut Johann Haberl, Geschäftsführer des Betriebs, gäbe es genügend Pensionistinnen und Pensionisten, die an einer Tätigkeit im Ruhestand interessiert wären. So könne beispielsweise dem Arbeitskräftemangel in den Branchen entgegengewirkt werden.

Das Hotel erhalte immer wieder entsprechende Jobanfragen. „Gerne möchten wir weitere Pensionistinnen und Pensionisten unterstützen. Daher haben wir eine besondere Initiative gestartet“, so Haberl. Vier Personen seien bereits im Larimar angestellt.

Für die ältere Generation hätte dies den Vorteil, dass die eigenen Lebenserhaltungskosten leichter gedeckt werden können.

Unter anderem stehen Arbeiten im Restaurant, der Wäscherei und dem Garten zur Verfügung.