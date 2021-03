Hornstein kämpft gegen Großbauten

Neue Bebauungsrichtlinien sind in Hornstein aktuell für das Ortsgebiet und die Seesiedlung in Ausarbeitung. Bürgermeister Christoph Wolf begründet: „In den vergangenen 15 Jahren sind an zahlreichen Stellen im Ortsgebiet verdichtete Wohnbauten entstanden, die einen enormen Zuzug ausgelöst haben.“ Dies habe zu Problemen für die Gemeinde geführt: „Die Infrastruktur kam mehrfach an ihre Grenzen, der neu gebaute Kindergarten war sofort wieder zu klein.“

Mindestens 350 Quadratmeter pro Wohneinheit

Auf dem Gemeindegebiet entstanden seit 2005 sechs Wohnparks mit über 250 Wohnungen. „Pro Wohneinheit stehen oft nur 100 Quadratmeter an Grundstücksfläche zur Verfügung. Diesem Trend möchten wir entgegenwirken“, sagt Wolf. Um den verdichteten Wohnbau zu verhindern, sind daher künftig mindestens 350 Quadratmeter pro Wohneinheit an Eigengrund vorzuweisen, das gilt auch für alle zukünftigen Bauten der Genossenschaften im Ortsgebiet. „Der Bebauungsplan sieht unterschiedliche Zonen vor, wodurch eine charakteristische Bebauung des Ortskerns möglich bleibt und das Ortsbild erhalten wird“, verspricht der Bürgermeister.