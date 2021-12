Hoffnungsschimmer für die Hausarzt-Stellen

Dislozierte Ambulanz

Weil sich kein Interessent fand, um die medizinische Versorgung in der Gemeinde sicherzustellen, hatte das Land im Frühjahr angekündigt, in Weppersdorf ein Pilotprojekt zu starten. Die Krages solle eine dislozierte Ambulanz installieren, in der Ärzte aus dem Krankenhaus Oberpullendorf vorläufig ordinieren. Die Verhandlungen mit der Kasse ist in der Endphase, sagt ein Sprecher der Krages. Über Bewerbungen bei der Ärztekammer war man am Dienstagabend noch nicht informiert.

Auch im mittelburgenländischen Raiding war die Kassenstelle mehrmals ausgeschrieben. Mittlerweile konnte sie besetzt werden. Viel Mühe und Nerven habe es im gekostet, sagt Harald Sumper, bis er im Sommer seine Ordination und vor Kurzem die Hausapotheke aufsperren konnte.

Der 36-jährige Oberösterreicher ist der Liebe wegen ins Burgenland gezogen und war zunächst im Krankenhaus tätig. Eine Arbeit als Allgemeinmediziner hat sich der ausgebildete Neurologe zunächst nicht vorstellen können. Doch als er von der freien Stelle in Raiding gehört habe, habe er überlegt, sich zu bewerben. Die Aussicht für eine eigene Hausapotheke machte das Vorhaben noch schmackhafter.