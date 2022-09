Historische Räder und Wurlitzer nachts im Museum

Etwa 630 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen in Österreich, in Teilen von Slowenien, Liechtenstein, der Schweiz und Deutschland, öffnen am kommenden Samstag, dem 1. Oktober, nächtens ihre Pforten, im Burgenland sind es 33. Erstmals bei der „ORF-Langen Nacht der Museen“ dabei sind in Pannonien neben dem Fahrradmuseum in Illmitz auch die Kulturinitiative KQ32 in Eisenstadt, das Atelier Weissenbacher in Oslip, die Synagoge in Kobersdorf und das Musikbox-Jukebox-Wurlitzer-Museum in Rechnitz.

Geboten wird ein umfassendes und abwechslungsreiches Programm, in 22 Häusern im Burgenland wurden zudem spezielle Programme für Kinder vorbereitet.

Der ORF initiiert heuer zum 22. Mal die Kulturveranstaltung. Tickets kosten regulär 15 Euro und gelten am 1. Oktober von 18 bis 1 Uhr als Eintrittskarten für alle beteiligten Institutionen.

Details zu den Programmpunkten finden Sie unter langenacht.ORF.at