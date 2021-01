Heute Start der Massentests: Mehr als 30.000 Anmeldungen

Von 13. bis 17. Jänner findet im Burgenland die zweite Runde der Covid-Massentests statt. Die Anmeldung dafür ist seit 4. Jänner online unter www.oesterreich-testet.gv.at möglich. Mehr als 30.000 Menschen haben sich bislang bereits einen Termin reservieren lassen.

Die freiwilligen, kostenlosen Antigen-Schnelltests werden an insgesamt 34 Teststationen im Burgenland angeboten: An allen fünf Testtagen in Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf. An allen anderen Standorten finden sie an drei Tagen – von 15. bis 17. Jänner – statt.

In Eisenstadt wird wieder das Allsportzentrum in der Zeit von 7.30 bis 18.30 Uhr für die Tests adaptiert. Die Vorbereitungen seien nahezu abgeschlossen, berichten Bürgermeister Thomas Steiner (ÖVP) und die Leiterin des städtischen Corona-Einsatzstabes, Magistratsdirektorin Gerda Török.