Heu spenden für den Lebensabend von Pferd und Esel

50 in Not geratene Tiere – darunter Esel, Schafe, Pferde und Alpakas – haben auf dem Tierschutzhof Horsearound in Heiligenbrunn (Bezirk Jennersdorf) ein neues Zuhause gefunden. Die Obfrau der Tierhilfe Horsearound, Stefanie Gruarin, ermöglicht den Tieren, die von ihren Vorbesitzern vernachlässigt oder misshandelt, oder die vom Schlachter gerettet wurden, ein artgerechtes und dauerhaftes Zuhause.

„Es ist ein Tierheim mit Gnadenhof-Charakter“, erklärt Gruarin. Der biologisch bewirtschaftete Tierschutzhof ist das einzige behördlich genehmigte Tierheim des Burgenlandes für landwirtschaftliche Nutztiere.