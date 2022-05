Der Ärztekammer droht ein frauenloses Führungstrio

Zunächst hat noch der scheidende Präsident Michael Lang das Sagen, wenn sich am kommenden Mittwoch die 31 neu gewählten Kammerräte zur konstituierenden Vollversammlung in der Zentrale der Ärztekammer in der Eisenstädter Permayerstraße treffen. Der seit 2007 amtierende Lang, der selbst nicht mehr angetreten ist, nimmt am späten Nachmittag die Angelobung der Ende März gewählten Vertreter des „Ärzteparlaments“ vor, die danach nicht nur Langs Nachfolger im Präsidentenamt, sondern auch zwei Vizepräsidenten aus ihrer Mitte wählen.