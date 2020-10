Herbst? Ferien! - Tipps für die schulfreie Woche

Die sechs burgenländischen Naturparke haben einiges für einen Familien-Herbstausflug zu bieten. So kann man rund um den Neusiedler See etwa am Kirschblütenradweg oder am Schilflehrpfad in Purbach wandern oder radeln. In Donnerskirchen wird eine Lamawanderung angeboten. Mehr unter www.leithabergwandern.at

Im Naturpark Rosalia-Kogelberg locken der barrierefreie Eulenweg, der Weinwanderweg Schattendorf – und die Burg Forchtenstein, wo am 25. Oktober ein „Apfelkulinarium“ auf dem Programm steht. Im Naturpark Landseer Berge sind das Keltendorf mit Museumsturm in Schwarzenbach, der Hexenstein in Kaisersdorf oder die Ruine Landsee beliebte Ausflugsziele. Im Naturpark Geschriebenstein/Irottkö wandelt man in luftiger Höhe auf dem Baumwipfelweg in Althodis, kann die Vogelvoliere in Rechnitz besuchen oder die Burg Lockenhaus.

Der „Naturpark in der Weinidylle“ bietet unter anderem den Grenzerfahrungsweg in Bildein sowie Führungen am Schafhof Elpons und am Hof „Horsearound“. Und im Naturpark Raab-Örseg-Goricko ist am 28. Oktober eine „Grenzenlose Wanderung“ geplant. Außerdem können der Römerweg in St. Martin an der Raab, der Friedensweg in Mogersdorf, oder der Lebensweg in Mühlgraben erkundet werden.