Herbstferien: Last-Minute-Urlaubsideen für Familien

Manche Destinationen sind in der Hauptsaison so überlaufen, dass man sie kaum genießen kann. Jetzt ist ein guter Moment, um spontan dort Urlaub zu machen – oder die Frühjahrsferien vorzuplanen.

Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung, heißt es beim Österreich-Urlaub. Denn das gilt besonders für den Herbst. Wenn also ein paar schöne Tage angesagt sind, könnte das Motto sein: ab ins Auto oder in den Zug und rein ins Land. So kann man in gut ausgebauten Tourismusregionen wie Schladming und Saalbach ein paar Tage im Grünen verbringen, ohne sich zu langweilen. Dort gibt es genug Möglichkeiten, sich nach einer Wanderung oder sogar stattdessen drinnen zu beschäftigen. Hallstadt oder Salzburg etwa sollte man sich nur in der Nebensaison ansehen. Die großen All-inklusive-Thermen-Kinderhotels sind üblicherweise für lange Wochenenden längst ausgebucht, aber jede Unterkunft mit Halbpension hat einen großen Vorteil: Man muss ein paar Tage nicht selbst in der Küche stehen.