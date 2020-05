Hausbesuche gegen Einbrecher

Die Zahl der Dämmerungseinbrüche ist in den vergangenen Wochen gestiegen. Eine Serie von acht Einbrüchen hielt die Polizei im Bezirk Oberwart auf Trab. Vier der kriminellen Taten in Kemeten konnten bereits geklärt werden, drei Täter wurden festgenommen. Auf Initiative des Bezirkspolizeikommandos Oberwart und in Kooperation mit der Polizeiinspektion Bad Tatzmannsdorf versucht die Exekutive nun, den direkten Kontakt zur Bevölkerung herzustellen, um Einbrüche zu verhindern. „Unser Ziel ist es, das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei zu stärken“, sagt Bezirkspolizeikommandant Oskar Gallop. Durch den guten Kontakt zu den Leuten erhoffe man sich auch wertvolle Hinweise bei der Aufklärung von Straftaten.

Unter der Leitung von Oberstleutnant Gallop und dem Leiter des Kriminaldienstes, Fritz Wurglits, wurden 18 Beamte des Bezirkes für einen außergewöhnlichen Einsatz gebrieft. Donnerstagfrüh war es soweit: Die Polizisten schwärmten in Zweierteams aus, um die Bewohner der 2080-Seelen-Gemeinde Stadtschlaining in puncto Sicherheit zu sensibilisieren. Gruppeninspektor Herbert Kienreich und sein Kollege Johann Radits machen sich zu Fuß auf den Weg. Als erstes klopfen die Uniformierten an die Haustür von Familie Seybold. Pensionist Paul Seybold und seine Frau Erna scheinen sich über den Polizeibesuch zu freuen. „Mit der Polizei hab ich bisher eigentlich nie viel zu tun gehabt“, lacht der Hausherr. Die Beamten beraten, wie man Dämmerungseinbrüche vermeidet. Paul Seybold beruhigt: „Meine Frau sperrt eh immer alle Türen zu.“