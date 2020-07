Diebesbanden: "Burgenland ist nicht Los Angeles"

Vor Dieben ist im Burgenland scheinbar kein Gefährt sicher. Egal ob Lkw oder Fahrrad, für die Kriminellen ist es eine lohnende Beute. In der Nacht auf Mittwoch schlugen Autoknacker in Rechnitz, Bezirk Oberwart, zu und stahlen einen Lkw von einem Betriebsgelände. Ob hier Profis am Werk waren, werden erst die Ermittlungen der Polizei zeigen.

Ernst Kohla ist sicher, dass bei vier Einbrüchen in sein Autohaus Profis am Werk waren. „Mehr als 200.000 Euro Schaden haben wir bis jetzt und auch das Geschäft litt natürlich darunter“, erklärt der Unternehmer. In seinen beiden BMW-Autohäusern in Oberpullendorf und St. Michael, Bezirk Güssing, waren insgesamt vier Mal Profis am Werk und stahlen Stoßstangen, Scheinwerfer, Lenkräder und andere Ersatzteile aus neuwertigen Fahrzeugen. Einmal kam es sogar zu einem Schusswechsel zwischen der Polizei und den Einbrechern. Damals konnte auch ein mutmaßlicher Täter verhaftet werden.