Polizei gelingt Schlag gegen Buntmetall-Diebesbande

Ein Schlag gegen die organisierte Kriminalität ist den Beamten der Polizeiinspektion Kittsee gelungen. Den Polizisten ist eine Diebesbande ins Netz gegangen, deren Mitglieder in Ostösterreich Buntmetall in großem Stil gestohlen haben. Die Kriminellen hatten dabei einen Schaden von etwa 114.000 Euro angerichtet. Zwei der Täter – ein 34-jähriger und eine 35-jähriger Slowake – wurden bereits festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Nach fünf weiteren Tätern aus der Slowakei im Alter zwischen 31 und 45 Jahren – darunter auch eine Frau – wird gefahndet.

Die mutmaßlichen Diebe reisten in verschiedenen Konstellationen nach Österreich ein. Das Diebesgut verkauften sie in ihrer Heimat an diverse Schrotthändler. „Die Täter haben im Zeitraum zwischen Jänner und Oktober an mehreren Tatorten in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland das Buntmetall von Baustellen- und Lagerplätzen sowie von Gleisbereichen gestohlen“, heißt es von der Polizei. Zu den Geschädigten zählen neben mehreren Baufirmen auch die ÖBB.

Der Bande sei man wegen Tankbetrugs und aufgrund von Fahndungsausschreibungen auf die Schliche gekommen.